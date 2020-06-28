ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda 2020 ÖTV indirimi olacak mı?

Milyonlarca sürücü otomobil sektöründeki değişiklikleri ve yenilikleri yakından takip ediyor. Sıfır araç almak isteyenler ÖTV indirimine ilişkin açıklamaları merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde üç kamu bankası araçlar için kredi paketi devreye alınmıştı. Gerek tatil amaçlı gerekse yeni araba almak için fırsat kollayan vatandaşlar ÖTV indiriminin gelip gelmediğini merak ederken konuya yönelik açıklama en yetkili isimden geldi. Buna göre; 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman gelecek?
ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği son günlerin en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Buna göre ÖTV indirimi olacak mı sorusunun yanıtı netlik kazandı.
OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade ederken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimizdeki yerini alacaktır.
İkinci el araçta fiyatların yükselmesinin başka bir nedeninin de piyasada yeterince ikinci el araç bulunmaması olduğuna işaret eden Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:
"Bunun da altında yatan neden, operasyonel kiralama firmaları son 2 senedir araç havuzlarını büyütemediler. 2 senedir ellerindeki araçları kullanıyorlar. Normalde onlar araçlarını yenilerdi ve piyasada yoğun bir ikinci el de olurdu. Yani piyasada ikinci el aracın olmamasının sebebi sadece sıfır aracın bulunurluğunun az olması değil, aynı zamanda ikinci el havuzunu büyüten operasyonel kiralama firmalarının da son 2 senedir araç parklarını istedikleri oranda büyütememeleridir. Dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarının yükselmesindeki nedenlerden de biridir."
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, eylül ayı sonrasında fiyatların dengelenebileceğini belirterek, "Araç bulunurluğunun eylülde artmasını bekliyoruz. Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra ben istenilen aracın böyle 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." şeklinde konuştu.