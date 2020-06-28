Parası olmayana ücretsiz yemek veren lokantacı, ikinci şubesini açtı

'ALLAH'IM DAĞITTIKÇA DAHA FAZLA VERİYOR'

Teslim, geçen yıl başlattığı uygulamayla kimseyi geri çevirmediğini belirterek, ''Bazı şeylerden etkilendim ve bu yazıyı astım. Karnını doyurmak isteyen kimseyi geri çevirmedim. Allah'ım da bereketini verdi, ikinci şubemizi açtık. Ören'e gelmek isteyenler bazıları şöyle düşünebilir; Gidersem, çocuğum döner isterse alamam, köfte isterse alamam. Hiç böyle düşünmesinler. Gönül rahatlığı ile gelsinler. Burada yesinler, içsinler. Bu konuda hiç sıkıntı yok. Herkese örnek olmak istiyorum. Denesinler, dağıttıkça Allah veriyor. Belki Allah nasip ederse üçüncü şubeyi açarız. Elimizden geldiği müddetçe bu hizmete devam etmeye çalışıyoruz. Bu uygulama ne zamana kadar devam edecek diyenler var. Bu uygulama ben burada var olduğum sürece inşallah devam edecek. Tek korkum şu; eğer ben ölürsem veya rahatsızlanır açamayacak olursam, bu işi yapmazlarsa Ören öksüz kalır. Bundan korkuyorum'' dedi.