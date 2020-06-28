Şanlıurfa'da 55 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 12, Karaköprü'de 16, Eyyübiye'de 11, Harran'da 2, Ceylanpınar'da 7, Akçakale'de 2, Siverek'te 2, Halfeti, Suruç ve Viranşehir ilçesinde 1'er farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentte 34 evdeki karantina ise sona erdirildi.