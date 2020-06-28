Sofya'da 70 yıl aradan sonra ilk kez hatim merasimi düzenlendi

İlk yılında 7, ikinci yılında 27 ve bu yıl da 53 öğrencisi olduğunu anlatan Hatip, şöyle konuştu: "Her cumartesi ders görüyoruz. Dört grubumuz var. Kurslarımız koronavirüs salgınından etkilendi. Ülkede 13 Mart'ta salgınla ilgili olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Biz de o günden bu yana Kur'an kursumuza internet üzerinden kesintisiz olarak devam ettik. Derslerimiz cumartesi ve pazar günleri de oldu. Her şeye rağmen salgın ortamında derslerimiz çok verimli geçti."