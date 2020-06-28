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: Depremi AFAD açıkladı! Datça'da korkutan ; Bodrum ve Marmaris'te de hissedildi

Az önce gelen bilgisine göre Datça'da 4.2 şiddetinde bir meydana geldi! Depremin merkez üssünün Ege Denizi, Yunanistan'ın Lasithi bölgesi olduğu bildirildi. AFAD'ın aktardığı son dakika gelişmesine göre deprem Muğla'nın Datça, Bodrum ve Marmaris bölgelerinde de hissedildi. Kandilli de depremin şiddetini 4.5 olarak açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 14:34 Son Güncelleme: 28.6.2020 14:47 ABONE OL
Son dakika: Depremi AFAD açıkladı! Datça'da korkutan deprem; Bodrum ve Marmaris'te de hissedildi

AFAD, az önce bildirdiği son dakika gelişmesinde Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde bir depremin olduğunu ifade etti. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu Datça'da hissedildiği vurgulandı. Depremin şiddeti 4.2 olarak ifade edilirken merkez üssü olarak Ege Denizi işaretlendi. Depremin saati 14:18, derinliği ise 10.40 km olarak belirtildi. Bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ifade ederken depremin şiddetinin 4.5 olduğunu belirtti.

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Son dakika: Depremi AFAD açıkladı! Datça'da korkutan deprem; Bodrum ve Marmaris'te de hissedildi
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