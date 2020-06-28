Son dakika: Depremi AFAD açıkladı! Datça'da korkutan deprem; Bodrum ve Marmaris'te de hissedildi

AFAD, az önce bildirdiği son dakika gelişmesinde Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde bir depremin olduğunu ifade etti. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu Datça'da hissedildiği vurgulandı. Depremin şiddeti 4.2 olarak ifade edilirken merkez üssü olarak Ege Denizi işaretlendi. Depremin saati 14:18, derinliği ise 10.40 km olarak belirtildi. Bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ifade ederken depremin şiddetinin 4.5 olduğunu belirtti.