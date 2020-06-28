Son Dakika Haberi: İşte vaka sayısının 1000'nin altına ineceği tarih! Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüsü vaka sayısı açıklaması!

Bakan Koca'dan corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Vaka sayısı artış hızındaki azalma oranına dikkat çeken Bakan Koca kritik bir süreyi kamuoyu ile paylaştı. İyileşen hasta sayısı ve vaka sayısı gibi verilerin bulunduğu günlük koronavirüs tablosunda iki önemli rakamın da altını çizdi. İşte, Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılan güncel veriler ve Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı...
27 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını açıkladı
İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz.
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"Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla."
Bakan Koca 25 Haziran corona son durum açıklaması:
"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim."
24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA TABLOSU!
Bakan Koca açıkladı;
"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu açıkladı
Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.
Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.