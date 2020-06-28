Son Dakika Haberi: İşte vaka sayısının 1000'nin altına ineceği tarih! Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüsü vaka sayısı açıklaması!

Bakan Koca'dan corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Vaka sayısı artış hızındaki azalma oranına dikkat çeken Bakan Koca kritik bir süreyi kamuoyu ile paylaştı. İyileşen hasta sayısı ve vaka sayısı gibi verilerin bulunduğu günlük koronavirüs tablosunda iki önemli rakamın da altını çizdi. İşte, Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılan güncel veriler ve Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı...

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 28 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI

27 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.