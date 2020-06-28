SON DAKİKA HABERİ: Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden kadın erkek çıktı

KARIN AĞRISININ NEDENİ TESTİS KANSERİ SEMPTOMU

Dokuz yıllık evli Hintli kadın, birkaç kez çocuk sahibi olmayı denedi ancak gebe kalamadı. Doktorlar, kadının uterus ve yumurtalıklarının olmadığı, hiç adet kanaması geçirmediği, karın ağrısının ise testis kanserinin semptomu olduğunu tespit etti.