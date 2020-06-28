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HABERİ: Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden kadın erkek çıktı

Sosyal medya şoke eden bu olayı konuşuyor. Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden 9 yıllık evli olan ve hamile kalamayan kadının erkek olduğu ortaya çıktı... haberine göre; 30 yaşındaki Hintli kadının, Morris sendromuna sahip olduğu belirlenirken, uzmanlar bu hastalığa sahip kişilerin kadın gibi göründüğünü ancak genetik olarak erkek olduğunu ifade etti. Edinilen bilgiye göre kadının kız kardeşinin ve iki teyzesinin de bu hastalığa sahip olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 12:19 Son Güncelleme: 28.6.2020 12:27 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden kadın erkek çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle doktora başvuran ve nadir görülen konjenital hastalık teşhisi konulan otuz yaşındaki Hintli kadının, XY erkek cinsiyet kromozomu setine sahip olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden kadın erkek çıktı

KADINA BENZİYOR AMA GENETİK OLARAK ERKEK

PTI ajansının aktardığına göre, hastanın androjen duyarsızlık sendromu veya Morris sendromuna sahip olduğunu belirleyen doktorlar, bu tür hastalığı olanların kadınlara benzediği ancak genetik olarak erkek olduğunu belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden kadın erkek çıktı

KARIN AĞRISININ NEDENİ TESTİS KANSERİ SEMPTOMU

Dokuz yıllık evli Hintli kadın, birkaç kez çocuk sahibi olmayı denedi ancak gebe kalamadı. Doktorlar, kadının uterus ve yumurtalıklarının olmadığı, hiç adet kanaması geçirmediği, karın ağrısının ise testis kanserinin semptomu olduğunu tespit etti.

SON DAKİKA HABERİ: Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden kadın erkek çıktı

GÖRÜNÜŞ OLARAK KADIN AMA GENETİK OLARAK ERKEK

Hastasının durumuyla ilgili açıklama yapan Onkolog Anupam Datta, "Görünüşüne göre, bu bir kadın. Sesi, göğüs gelişimi ve normal dış genital bölgesine bakılırsa, bir kadın" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden kadın erkek çıktı

KIZ KARDEŞİ VE İKİ TEYZESİ DE MORRİS SENDROMU ÇIKTI

Datta, testislerin vücutta gelişmemiş kaldıkları için testosteron sentezlemediğini ve kadın cinsiyet hormonlarının erkeksi bir görünüm kazanmasına izin vermediğini belirtti.

Şu anda tedavisi devam eden kadının 28 yaşındaki kız kardeşi ve iki teyzesinin de Morris sendromuna sahip oldukları ortaya çıktı.

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SON DAKİKA HABERİ: Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden kadın erkek çıktı
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