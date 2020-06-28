SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 28 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Güncel olarak yayınlanan günlük tabloya göre değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, sosyal mesafe kuralı ve maske takılmasına ilişkin detayların altını çiziyor. Son zamanlarda corona vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle risk devam etse de son günlerde bu durumda bir azalma meydana geldi. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 28 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne? Bakan Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 28 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

28 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde olacaktır.

İşte corona virüsü son dakika haberleri ile corona vaka sayısı son gelişmeler…