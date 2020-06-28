SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 28 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Güncel olarak yayınlanan günlük tabloya göre değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, sosyal mesafe kuralı ve maske takılmasına ilişkin detayların altını çiziyor. Son zamanlarda corona vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle risk devam etse de son günlerde bu durumda bir azalma meydana geldi. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 28 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne? Bakan Koca son dakika açıkladı!
28 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde olacaktır.
İşte corona virüsü son dakika haberleri ile corona vaka sayısı son gelişmeler…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını açıkladı
İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz.
26 HAZİRAN TABLOSU - BAKAN KOCA AÇIKLADI!
"Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla."
Bakan Koca 25 Haziran corona son durum açıklaması:
"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim."
24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA TABLOSU!
Bakan Koca açıkladı;
"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu açıkladı
Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.