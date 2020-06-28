Tekstil atölyesinde patlama: 1 ölü, 10 yaralı

Bahçelievler'de tekstil atölyesinde gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde, dün sabaha karşı 04.55'te patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Binanın üst katlarında oturan vatandaşlar panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi. Patlama sırsında yabancı uyruklu bir şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Binanın çevresi metal plakalarla kapatılarak güvenlik önlemi alındı.Olay yerinde bekleyen bina sakinlerinden Hatice Ağca ve küçük kızı Zümra Melike Ağca, patlama sırasında evlerinden acil olarak çıktıkları için muhabbet kuşlarını alamadıklarını itfaiye ekiplerine bildirdi. Binanın birinci katındaki daireye giren ekipler, "Nane" ve "Lord" isimli iki muhabbet kuşunu kafesiyle beraber alarak, küçük kıza ve annesine teslim etti. Bina sakinlerine ilaç ve değerli eşyalarını almaları için kontrollü izin verilmesinin ardından boşaltılan apartman mühürlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından binada ikamete izin verilip verilmeyeceği belirlenecek.