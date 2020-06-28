Ünlü oyuncu Rus yazara 2 ay yaklaşamayacak

Oyuncu Berk Hakman'a (39) yaklaşık 5 ay arkadaşlık yaptığı Rus uyruklu yazar ve senarist Olga Karpovich'i rahatsız ettiği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı verildi. Rusça konuşulan ülkelerde satışta olan 21 kitabı bulunan Karpovich'in avukatı İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu korunma talepli dava dilekçesinde "Müvekkilim iki yıl önce Antalya'da kaldığı otelde tehdit edilmiş, ancak Berk Hakman'ın girişimleriyle şikayetçi olmaktan vazgeçmiştir. İstanbul'da yalnız yaşayan müvekkilim, evinin önünde birkaç defa Hakman'ı gördüğünden tedirginlik duymuştur" dedi.