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Ünlü oyuncu Rus yazara 2 ay yaklaşamayacak

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
Giriş Tarihi: 28.6.2020 ABONE OL
Ünlü oyuncu Rus yazara 2 ay yaklaşamayacak
Oyuncu Berk Hakman'a (39) yaklaşık 5 ay arkadaşlık yaptığı Rus uyruklu yazar ve senarist Olga Karpovich'i rahatsız ettiği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı verildi. Rusça konuşulan ülkelerde satışta olan 21 kitabı bulunan Karpovich'in avukatı İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu korunma talepli dava dilekçesinde "Müvekkilim iki yıl önce Antalya'da kaldığı otelde tehdit edilmiş, ancak Berk Hakman'ın girişimleriyle şikayetçi olmaktan vazgeçmiştir. İstanbul'da yalnız yaşayan müvekkilim, evinin önünde birkaç defa Hakman'ı gördüğünden tedirginlik duymuştur" dedi.
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Ünlü oyuncu Rus yazara 2 ay yaklaşamayacak
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