YKS adaylarının yardımına yine polis yetişti

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, içeri alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı, adayların üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkarıldı.

POLİS EKİPLERİ BEKLEDİ

Kimliklerini evde unutan ve sınava geç kalan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde de resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi.

SINAVLARA GİRECEKLERİ OKULLARA BIRAKILDI

Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan 4 aday da İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan sonra polis otosu ile sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. Adaylar, sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

POLİS EKİPLERİ TESELLİ ETTİ

Kimliğini kaybeden Hasan Mete Durmuş ise sınavın başlamasına 5 dakika kala İl Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. Yetişemeyeceğini anlayan Durmuş, sınava girmedi. Hasan Mete Durmuş'u polis ekipleri teselli etti.