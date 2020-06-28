YKS sınav duası: Sınavda başarı için okunan Kalem Suresi Türkçe okunuşu! Sınav duası nasıl edilir?

YKS için veli ve öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve yüz binlerce öğrenci, çalışmalarının karşılığı için sınavda ter döküyor. Sınavdaki çocuklarının başarısı için veliler, Mekke döneminde inen ve adını birinci ayette geçen elkalem kelimesinden alan ve sınav duası olarak da kabul edilen Kalem Suresi için araştırma yapmaya başladı. Kalem Suresi ya da halk arasında adlandırıldığı üzere 'Sınav başarı duası', özellikle sınava girerken okunacak dualar arasında yer almasından dolayı da büyük önem taşımaktadır. İşte, YKS AYT ve YDT oturumu öncesi okunması gereken Kalem Suresi okunuşu!

KALEM SURESİ (SINAV DUASI) OKUNUŞU: FAZİLETLERİ NELERDİR?

Mekke döneminde inmiş olup, 52 ayetten oluşmuştur. Adını ''elKalem'' kelimesinden alan bu sure ''Nun'' suresi diye de isimlendirilir. Sınavlardan önce zihni açmak ve başarılı olmak için de okunmaktadır.

İşte Kalem Suresi okunuşu ve anlamı...