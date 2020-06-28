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sınavınan sonra yaptığı yorumlarla gündem olan Youtuber kimdir? Reklam yapmak için rezalete imza attı..

sınavına boş kağıtla girmeye çalışan ve sonrasında gazetecilerin dikkatini çekerek açıklama yapan büyük tepki topladı. Reklamını yapmak için, ısrarla yalan bilgi yayan Youtuber Görkem Varlık, basın mensuplarını da görev esnasında meşgul etti. Öte yandan, gencin daha önce çektiği görüntülerde de sınava hazırlanan öğrencileri derslerden soğuttuğu ve “üniversiteye gitmeyin” dediği görüldü.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 16:25 Son Güncelleme: 28.6.2020 16:32 ABONE OL
YKS sınavınan sonra yaptığı yorumlarla gündem olan Youtuber Görkem Varlık kimdir? Reklam yapmak için rezalete imza attı..

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için sınava son dakika gelen Görkem Varlık'ın rol yaptığı ortaya çıktı. Varlık'ın rol icabı kapıda düştüğü görüldü. "Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş" diyerek sınava alınmayan ve dışarıda bulunan gazetecilere açıklama yapan Varlık'ın duygu sömürüsü yaptığı tespit edildi.

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Açıklamaların ardından Varlık'a sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi. Varlık'ın daha önce de birçok sınavda farklı roller yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan, gencin daha önce çektiği görüntülerde de sınava hazırlanan öğrencileri derslerden soğuttuğu ve "üniversiteye gitmeyin" dediği görüldü.

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Varlık'ın sosyal medya hesabına yüklediği bir videosunda, "Bak elinde kağıt kelam hala ders çalışıyorsunuz lan. Bırakın lan o kalemi kağıdı. Üniversitede harcayacağız paraya gidin araba alın, satın. Yıllardır okul okuyorsunuz, Allah sizi kahretsin. Gidin sisteme karşı gelin. Okumayın" diyerek öğrencilere beddua ettiği görüldü.

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YKS sınavınan sonra yaptığı yorumlarla gündem olan Youtuber Görkem Varlık kimdir? Reklam yapmak için rezalete imza attı..
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