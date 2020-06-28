Yöntemleri şoke etti! Yat dolandırıcıları yakalandı: 11 gözaltı...

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, parayı ödemeden kaybolan ve verdikleri çekleri de karşılıksız çıkan kişileri adım adım izledi. Şüphelilere yönelik Antalya, Eskişehir ve Ankara'da yapılan 'Marina' adlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.