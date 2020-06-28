Yöntemleri şoke etti! Yat dolandırıcıları yakalandı: 11 gözaltı...

Yapılan çalışmada şüphelilerin, lüks yatları alıcıymış gibi pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, güven kazandıktan sonra tescillerini de alarak, oto ile yat sahiplerini dolandırdıkları belirlendi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden örgüt lideri yardımcısı Ç.Ç.'nin kız arkadaşı T.D.'nin, örgütün muhasebecisi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinde, Antalya'ya tatile gittiklerini söyledi.
Öte yandan polisin 2 aylık teknik takip sırasında planlanan birçok dolandırıcılık eylemini engellediği ve 5 olayın da aydınlatıldığı bildirildi.