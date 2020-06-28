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Yöntemleri şoke etti! Yat dolandırıcıları yakalandı: 11 gözaltı...

'da yaşanan dolandırıcılık vakasının detayları hayrete düşürdü. 'dan Antalya'ya yerleşip ofis tutarak lüks yat ihalelerine giren ve kapora bıraktıktan sonra yatların tescillerini üzerlerine alarak yat sahiplerini dolandırdı. Polis ekipleri, gelen ihbarlar sonrası soruşturma başlattı ve yapılan 2 aylık teknik takip sırasında çok sayıda kişinin dolandırılmasını engelledi. Düzenlenen 'Marina' operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 11:22 Son Güncelleme: 28.6.2020 11:27 ABONE OL
Yöntemleri şoke etti! Yat dolandırıcıları yakalandı: 11 gözaltı...

'dan 'ya yerleşerek, lüks yatları pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, tescillerini aldıktan sonra dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 kişi, polisin düzenlediği 'Marina' operasyonunda yakalandı.

Yöntemleri şoke etti! Yat dolandırıcıları yakalandı: 11 gözaltı...

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ankara'dan 'ya yerleşerek, ofis tutup, lüks oto ile yat ticaretine başlayan kişiler için çalışma başlattı.

Yöntemleri şoke etti! Yat dolandırıcıları yakalandı: 11 gözaltı...

Yapılan çalışmada şüphelilerin, lüks yatları alıcıymış gibi pazarlığa girip, yüklü miktarda kapora vererek, güven kazandıktan sonra tescillerini de alarak, oto ile yat sahiplerini dolandırdıkları belirlendi.

Yöntemleri şoke etti! Yat dolandırıcıları yakalandı: 11 gözaltı...

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, parayı ödemeden kaybolan ve verdikleri çekleri de karşılıksız çıkan kişileri adım adım izledi. Şüphelilere yönelik , Eskişehir ve 'da yapılan 'Marina' adlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Yöntemleri şoke etti! Yat dolandırıcıları yakalandı: 11 gözaltı...

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden örgüt lideri yardımcısı Ç.Ç.'nin kız arkadaşı T.D.'nin, örgütün muhasebecisi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinde, 'ya tatile gittiklerini söyledi.

Yöntemleri şoke etti! Yat dolandırıcıları yakalandı: 11 gözaltı...

Öte yandan polisin 2 aylık teknik takip sırasında planlanan birçok dolandırıcılık eylemini engellediği ve 5 olayın da aydınlatıldığı bildirildi.

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Yöntemleri şoke etti! Yat dolandırıcıları yakalandı: 11 gözaltı...
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