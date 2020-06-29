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? 0224 Alan Telefon Kodu Neresi?

Ülkemizde her bir ile ait alan kodu vardır. Alan kodları üç hanelidir ve 2, 3, 4 rakamları ile başlar. 0224 telefon kodu da bunlardan bir tanesidir. Bu rakamlar ile başlayan bir çağrı aldığınızda hani ile ait olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu noktada nerenin sorusu akıllara gelir. , neresi ve hangi ile ait gibi sorularınızın cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte alan kodları rehberine göre 0224 telefon kodunun ait olduğu il!

Giriş Tarihi: 29.6.2020 10:54 ABONE OL
0224 Nerenin Kodu? 0224 Alan Telefon Kodu Neresi?

Türkiye'nin sınırları içerisinde 81 il bulunur. Bu illere ait ise alan kodları vardır. Günlük hayatımızda iletişim kurarken şehir dışına ulaşmak istediğimizde o ilin alan kodunu tuşlarız. 0224 alan kodu da onlardan bir tanesidir. Bazı durumlarda ise bu numaradan gelen çağrı birçok kişiyi merakta bırakmaktadır. Bu noktada da 0224 nerenin kodu sorusu akıllara gelir. 0224 alan kodu neresi, 0224 telefon kodu hangi ile ait gibi soruların cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

0224 Nerenin Alan Kodu?

0224 ile başlayan bir numaradan çağrı alan birçok kişi bu alan kodunun hangi ile ait olduğu konusunda araştırmalar yapar. Türkiye'nin 81 ilinden bir tanesine ait olan 0224 numaralı alan kodunun hangi şehre ait olduğuna aşağıdan ulaşabileceksiniz.

0224 Telefon Kodu Neresi?

Bursa, Türkiye'nin büyükşehirler statüsünde yer alan illerinden bir tanesidir. Nüfusu en kalabalık şehirler arasında yer alan Bursa'nın alan kodu 0224'tür. 0224 ile başlayan bir numaradan çağrı alıyor iseniz Bursa'dan aranıyorsunuz demektir.

Bursa Hakkında

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehridir. 2019 itibarıyla 3.056.120 nüfusa sahiptir. 2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya'da 28. Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır.

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0224 Nerenin Kodu? 0224 Alan Telefon Kodu Neresi?
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