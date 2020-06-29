0232 Nerenin Kodu? 0232 Alan Telefon Kodu Neresi?

Türkiye'de 81 il bulunmaktadır. Bu illere ait ise farklı rakamlarda alan kodu vardır. Her bir ilde yaşayan 0232 numarası ile başlayan bir çağrı aldığınızda bu alan kodunun hangi ile ait olduğunu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bilindiği gibi Türkiye'deki 81 ilin kendine ait bir alan kodu bulunur. Bu alan kodlarından birisi de 0232'dir. 0232 nerenin kodu sorusu da bu noktada en çok araştırılan konulardan birisidir. Şehirlerin telefon kodlarına göre 0232 alan kodu neresi, hangi ile ait sorusunun cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 0232 nerenin alan kodu?

0232 Nerenin Telefon Kodu?

Eğer telefonunuza 0232'li ile başlayan bir çağrı geldi ise hangi şehirden arandığınızı merak etmiş olabilirsiniz. Türkiye sınırlarında bulunan 81 ilimizin alan kodlarından bir tanesi 0232'dir. 0232 nerenin kodu sorusu ise akıllara sıkça gelen konulardan bir tanesi olarak dikkat çeker. Özellikle illerin alan kodlarına hâkim olmayan kişiler tarafından araştırılır.

0232 Alan Kodu Neresi?

0232 ile başlayan bir numaradan çağrı alıyorsanız İzmir'den aranıyorsunuz demektir. İzmir'in alan kodu 0232'dir.

İzmir Hakkında

İzmir, Türkiye'nin büyükşehirler statüsünde yer alan bir ilidir. En kalabalık üçüncü şehir olma özelliğini taşır. Nüfusu 2019 itibarıyla 4.367.251 kişidir. Bu nüfus; 30 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1.297 mahallede yaşamaktadır. İl genelinde nüfus yoğunluğu 367'dir. Coğrafi olarak Türkiye'nin batısında bulunur ve ilin tamamı Ege Bölgesi'nde yer alır.