0312 Nerenin Telefon Kodu? 312 Alan Kodu Neresi?

Ülkemizde bulunan 81 ilin kendine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Bulunduğunuz şehirden farklı bir şehre telefon edeceğiniz sırada üç rakamlı olan alan kodunu tuşlamanız gerekir. Alan kodu çevrilmediği takdirde ise arama başarısız sonuçlanır. 0312 alan kodu da ülkemizde yer alan bir ile aittir. Bu rakamlarla başlayan bir çağrı alındığında ise 0312 nerenin kodu sorusu akıllara gelir. 0312 alan kodu nerenin, 0312 neresi gibi sorulara aşağıdan yanıt bulabilirsiniz.

0312 Nerenin Alan Kodu?

Bu alan koduna ait bir ilden aranıyorsanız bu sorunun cevabını merak ediyor olabilirsiniz. Türkiye'de her bir ilin alan kodu farklı olduğu için gelen çağrılarda numaranın hangi ile ait olduğu da araştırılmaktadır. Alan kodları rehberine göre 0312 alan kodunun ait olduğu ile aşağıdan ulaşabilirsiniz.

0312 Telefon Kodu Neresi?

Ankara, Türkiye'nin başkenti olup, büyükşehirler statüsünde yer alan bir ilidir. Nüfusu en kalabalık ikinci şehirdir. 0312 alan kodu Ankara'ya aittir. Ankara'dan farklı bir şehirde yaşıyor iseniz Ankara'dan bir kişiye telefon etmek için bu alan kodunu tuşlamanız gerekir.

Ankara Hakkında

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Nüfusu 2019 itibarıyla 5.639.076 kişidir. Bu nüfus; 25 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1425 mahallede yaşamaktadır. İl genelinde nüfus yoğunluğu 215'tir. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır.