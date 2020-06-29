65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri! 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Türkiye'de corona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları geçtiğimiz haftalarda yasaktı. 1 Haziran itibariyle virüsle mücadelede yeni döneme geçilmesi ve normalleşme adımlarının atılması ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderildi. Yeni alınan karar doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZİN SAATLERİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamada 65 yaş ve üzerindekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri ifade edildi.