9 yıl sonra 230 bin lira manevi tazminat istediler

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan İstanbul'a seyir halindeyken 25 Şubat 2011'de Tekirdağ Malkara'da gizli buzlanma nedeniyle uçuruma yuvarlanan otobüste ölen 5 yolcudan Minas Solakidis'in (51) ailesi; Türk otobüs firması, şoför Sadettin Sekmen ve sigorta şirketleri aleyhine tazminat davası açtı. Şoför Sekmen ifadesinde, alkollü olmadığını belirterek, aşırı buzlanmadan dolayı otobüsün kaydığını kaydetmişti. Yargılama sonunda mahkeme, Sekmen'in kazada asli kusurlu olduğunu açıklayarak sürücüyü 7 yıl 6 ay hapse çarptırmıştı. 9 yıl sonra otobüste yaşamını yitiren Solakidis'in eşi Evgenia Samara, kızı ve kardeşi 230 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilkeçede "51 yaşında vefat eden müvekkillerimizin babası, yıllık kazancı yüksek olan biriydi. Vefatıyla müvekkillerimiz maddi ve manevi destekten yoksun kaldı" ifadeleri dikkat çekti.