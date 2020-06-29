Anneanne nehirde ölmek istedi, torunu gözyaşlarına boğuldu

İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Arkadaşı A.B. onu ikna etmeye çalıştı ancak o 3 yaşındaki torununun gözü önünde kendini öldürmek istedi. Bu arada çevrede balık tutan vatandaşlar da polisi ve sağlık ekiplerini arayarak olayı haber verdi. Bir süre daha A.B., Feride C.'yi ikna etmeye çalıştı ancak ikna olmayınca nehre girip kadını tutarak nehirden çıkarmaya çalıştı.