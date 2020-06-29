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Anneanne nehirde ölmek istedi, torunu gözyaşlarına boğuldu

'da bir kadın 3 yaşındaki torununun gözü önünde Seyhan Nehri'nde intihar etmek isteyince, kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu. Çevrede balık tutan vatandaşlar da polisi ve sağlık ekiplerini arayarak olayı haber verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 09:26 Son Güncelleme: 29.6.2020 09:58 ABONE OL
Anneanne nehirde ölmek istedi, torunu gözyaşlarına boğuldu

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Feride C. (40) arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. (3) ile birlikte Seyhan Nehri kenarına geldi. Kuva-i Milliye Parkı'nda oturduktan sonra Seyhan Nehri'nde su az olduğu için nehre indi. Feride C. daha sonra, "Bu hayattan çok sıkıldım yaşamak istemiyorum" diyerek torununun gözü önünde nehre girip ölmek istedi.

Anneanne nehirde ölmek istedi, torunu gözyaşlarına boğuldu

İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Arkadaşı A.B. onu ikna etmeye çalıştı ancak o 3 yaşındaki torununun gözü önünde kendini öldürmek istedi. Bu arada çevrede balık tutan vatandaşlar da polisi ve sağlık ekiplerini arayarak olayı haber verdi. Bir süre daha A.B., Feride C.'yi ikna etmeye çalıştı ancak ikna olmayınca nehre girip kadını tutarak nehirden çıkarmaya çalıştı.

Anneanne nehirde ölmek istedi, torunu gözyaşlarına boğuldu

TORUNU KORKUP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu arada, kadının torunu korkup gözyaşlarına boğuldu. Feride C. olay yerine gelen polisin de yardımıyla sudan çıkartıldı. Baygınlık geçiren kadını gören torunu da ağlamaya devam etti. Kız çocuğunun ağladığını gören polis ise onu kucağına alıp teskin etmeye çalıştı.

Anneanne nehirde ölmek istedi, torunu gözyaşlarına boğuldu

KIZ ÇOCUĞU ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınan Feride C., ambulans ile Şehir Hastanesine kaldırılırken, kız çocuğu ise polis tarafından annesi Burcu K.'ye teslim edildi.

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Anneanne nehirde ölmek istedi, torunu gözyaşlarına boğuldu
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