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’de ilginç kaza... Piknik masası devrildi iki kişi yamaçtan aşağıya yuvarlandı

'in Şavşat ilçesinde restoran haline dönüştürülen otobüsün yakınında bulunan piknik masalarında yemek yiyen iki kişi karşısındakilerin kalması sonucu masanın dengesini bozulunca devrildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 10:33 ABONE OL
Artvin’de ilginç kaza... Piknik masası devrildi iki kişi yamaçtan aşağıya yuvarlandı

Artvin'in Şavşat ilçesi seyir teraslarının bulunduğu alanda otobüsü restorana çeviren Kazım Ekinci, otobüs içinde pişirdiği yiyecekleri müşterilerine servis ediyor. Yemeklerini yemek isteyen müşteriler, otobüsün etrafına kurulmuş piknik masalarını kullanırken, 17 Haziran tarihinde kaydedilen görüntülerde, işletmenin önünde bulunan piknik masalarına oturan 3 kişi yemeklerini yedikten sonra kalmak istedi.

MASADA OTURANDAN BİRİNİN KALKMASIYLA...

Masada oturandan birinin kalkmasıyla dengesini bozulan masa, üzerinde bulunan iki kişiyle birlikte yamaca doğru devrildi. Etraftakilerin yardımıyla yamaca deviren iki kişi kurtarılırken, yara almadan atlatılan kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Artvin’de ilginç kaza... Piknik masası devrildi iki kişi yamaçtan aşağıya yuvarlandı
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