Baba-kızın şiddet davasında karar

KIZINA 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Müşteki-sanık Tuğba A.'nın da "Kasten yaralama" suçunu işlediği sabit olduğuna hükmeden mahkeme, önce 4 ay hapis cezası verdi. Suçu öz babasına karşı işlemesinden dolayı cezayı 6 ay hapse çıkaran mahkeme, kavgada ilk haksız hareketi kimin gerçekleştirdiği belirlenemediğinden cezayı 4 ay 15 gün hapis cezasına indirdi. Mahkeme, geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alarak Tuğba A.'yı netice olarak 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Tuğba A'nın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakarak 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.



DAVANIN GEÇMİŞİ

Sosyal medyada kızını dövdüğü görüntülerin infial uyandırması üzerine baba Muzaffer A., 8 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı. Baba Muzaffer A. 9 Ekim'de tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı 15 Ekim 2019'da soruşturmayı tamamlayarak hem baba Muzaffer A., hem de kızı Tuğba A. hakkında karşılıklı yaralamadan "müşteki-şüpheli" sıfatıyla iddianame düzenlemişti. Muzaffer A. hakkında "Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis istenirken, kızı Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik "Üst soya karşı basit yaralama " suçundan 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edilmişti.