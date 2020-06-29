Bu kez Marmaris sarsıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın yanı sıra İzmir, Antalya ve çevre illerde de de hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil" dedi. Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.Bölge 3 gün önce de Manisa'da meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Merkez üssü Saruhanlı olan depremde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana gelmişti. Ayrıca 14 Haziran'da Bingöl Karlıova'da bir gün arayla 5.7 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş 1 güvenlik korucusu şehit olurken 18 kişi de yaralanmıştı.