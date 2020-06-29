Bursa'da dehşet anları kamerada...Kör saçmalar yaşlı adamı öldürüyordu

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATTI

O anları anlatan Hüseyin Ç., '' Her zamanki gibi evimden çıkarak Ulu Camiiye sabah namazına gidiyordum. O sırada önden motosiklet üzerinde bulunan iki kişi hızla geçti. Arkasından bir kişi ise pompalı tüfekle ateş ediyordu. Ben de sesleri duyunca arabanın arkasına saklandım.Fakat pompalı tüfekten çıkan saçmalarla, kolumdan, karnımdan, elimden ve bacağımdan yaralandım. Aşağıya doğru koşarak yardım istedim. O sırada bekçiler gördü ve ambulansı aradı. Devlete güveniyorum adalet yerini bulacak buna inanıyorum ve o kişilerden şikayetçiyim'' dedi.

Güvenlik kameralarından yola çıkan polis zanlı ile kaçan kişilerin kimliğini tespit ederek yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.