Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri CANLI | Ankara Çubuk ve Ağrı TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor: TOKİ Ağrı ve Ankara kurası isim listesi...

CANLI | Çubuk ve kura çekilişi sonuçları açıklanıyor: TOKİ Ağrı ve Ankara kurası isim listesi...

Çubuk ve kura çekilişi için heyecanlı geri sayım bugün sona eriyor. Sabah erken saatlerde başlayacak olan Ankara Çubuk TOKİ kura çekilişi, TOKİ'nin Twitter ve Facebook hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Ardından, 350 adet 2+1 ve 150 adet 3+1 konutun bulunduğu Ağrı TOKİ projesi kura çekilişi canlı yayınlanacak. Ağrı ve Ankara Çubuk TOKİ kura çekilişi isim listesi ve sonuçları bu başlık altında yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 08:49 Son Güncelleme: 29.6.2020 10:16 ABONE OL
CANLI | Ankara Çubuk ve Ağrı TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor: TOKİ Ağrı ve Ankara kurası isim listesi...

ve Çubuk konutları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Ağrı ve Ankara Çubuk konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Çekilişler, Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Ağrı ve Ankara Çubuk kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor.. Peki, TOKİ Ağrı ve Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ ANKARA VE AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ 29 HAZİRAN 2020

Haberimizde, TOKİ Ağrı ve Ankara Çubuk kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

CANLI | Ankara Çubuk ve Ağrı TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor: TOKİ Ağrı ve Ankara kurası isim listesi...

TOKİ ANKARA VE AĞRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Ankara ve Ağrı canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

CANLI | Ankara Çubuk ve Ağrı TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor: TOKİ Ağrı ve Ankara kurası isim listesi...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Ankara Çubuk ve Ağrı TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor: TOKİ Ağrı ve Ankara kurası isim listesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA