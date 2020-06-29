CANLI | Ankara Çubuk ve Ağrı TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor: TOKİ Ağrı ve Ankara kurası isim listesi...

TOKİ Ağrı ve Ankara Çubuk konutları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Ağrı ve Ankara Çubuk konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Çekilişler, Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Ağrı ve Ankara Çubuk kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor.. Peki, TOKİ Ağrı ve Ankara Çubuk kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ ANKARA VE AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ 29 HAZİRAN 2020

Haberimizde, TOKİ Ağrı ve Ankara Çubuk kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.