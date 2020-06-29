Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 29 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika deprem gelişmeleri meydana geliyor. En son Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve geçtiğimiz akşam saatlerinde Muğla Marmaris'te meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşlarımız son depremler bilgileri için deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

29 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18.26 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;