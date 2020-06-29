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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 29 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi BURADA!

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova'daki ve geçtiğimiz akşam meydana gelen Muğla Marmaris’teki şiddetli deprem sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 29.6.2020 18:25 Son Güncelleme: 29.6.2020 18:26 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 29 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika gelişmeleri meydana geliyor. En son Malatya Pötürge, Bingöl Karlıova ve geçtiğimiz akşam saatlerinde Muğla Marmaris'te meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşlarımız son depremler bilgileri için deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi 18.26 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 29 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 29 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 29 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 29 Haziran 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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