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'daki terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 23 tutuklama

merkezli terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 23'ü tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 22:17 Son Güncelleme: 29.6.2020 22:19 ABONE OL
Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 23 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ile HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Eski Silvan Belediye Başkanı Toprak'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 19 firarinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 23 tutuklama
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