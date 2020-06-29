Eşini kezzapla öldürmüştü! Mahkemede son sözü bu oldu...

'KEŞKE O BENİ ÖLDÜRSEYDİ'

Bünyamin Bardakçı savunmasında, 19 yıllık eşini öldürme kastı olmadığını belirterek, "O benim çocuklarımın annesiydi. İyi- kötü günlerimiz oldu. Kendisini çok severdim. Allah rahmet eylesin. Önce Allah'a sonra sizin adaletinize güveniyorum. Çok ama çok pişmanım. Keşke o beni öldürseydi. Ben ona zarar vermek için Antalya'ya gelmedim" diye konuştu. Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Bünyamin Bardakçı, "Adaletinize sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada indirime de gitmedi.