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Geride eşine yazdığı aşk mektubu kaldı

’ın Efeler ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki , kanserden ölen karısının mezarında etti. Bıraktığı mektupta “Onun yanına gidiyorum” ifadelerine yer verdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 29.6.2020 ABONE OL
Geride eşine yazdığı aşk mektubu kaldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde eşinin mezarı başında intihar eden 60 yaşındaki Tayfun Şikol'un ölümünün ardından dram ortaya çıktı. Tayfun Şikol'un eşini çok sevdiği, çocukluk aşkı olduğu ve ona aşk mektupları yazdığı öğrenildi. 8 yıl önce kansere yakalanan ve geçen yıl nisan ayında karısını kanserden kaybeden Tayfun Şikol sürekli eşinin mezarına gidiyordu. Haftada 3 gün eşinin mezarına gidip, onu ziyaret eden Tayfun Şikol onun yokluğuna dayanamadı ve mezarda intihar etti. Çeştepe Mezarlığı'nda, eşinin kabri başında bıraktığı mektupta ise "Karımı çok özlüyorum, onun yanına gidiyorum" ifadelerine yer verdi.

GEÇEN YIL EŞİNİ KAYBETTİ
Çocukluk aşkı olan eşinin kansere yakalanması sonrasında ona yemek yaptığı ve ihtiyaçlarının tek başına gidermeye çalıştığı öğrenilen Şikol'un, eşinin 1 Nisan'daki doğum günü için sürpriz kutlama yaptığı, 25 gün sonra ise eşini kaybettiği öğrenildi. Haftada 3 gün eşinin mezarının ziyaret eden Şikol'un, bıraktığı veda mektubunda intiharından oğullarının sorumlu olmadığını yazarak, "Karımı çok özlüyorum. Onun yanına gidiyorum. Hasretine dayanamıyorum. İntiharımdan çocuklarım sorumlu değildir. Torunlarıma iyi bakın" şeklinde ifadelere yer verdiği öğrenildi. Tayfun Şikol, Çeştepe Mezarlığı'nda çok sevdiği eşinin yanına defnedildi.

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Geride eşine yazdığı aşk mektubu kaldı
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