Giresun'da kaybolan Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

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'da kaybolan Küçük ’u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

'un Bulancak ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki Tirsi'yi arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında drone ile de havadan bahçeler taranırken, ekipler küçük kızdan bir iz bulabilmeye çalışıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 11:14 Son Güncelleme: 29.6.2020 11:29 ABONE OL
Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede önceki gün kardeşi ve kuzeni oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızı Tirsi, bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi.

Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

150 KİŞİLİK EKİP

Köyde arama yapan Tirsi ailesi ve komşuları küçük kızı bulamayınca yetkililere haber verdi. Kaybolan küçük kız için Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı.

İz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 150 kişilik ekip, toplam 74 hektarlık alanı tararken herhangi bir bulgu ve emareye rastlayamadı.

Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

DRONE İLE DE HAVADAN BAHÇELER TARANIYOR

Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler sabahın ilk ışıklarıyla 'un kaybolduğu noktaya tekrar yoğunlaştı. 3 gününde sarp bir arazi yapısına sahip olan bölgede yürütülen zorlu arama çalışmaları devam ederken, drone ile de havadan bahçeler taranıyor.

Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

KÜÇÜK KIZDAN BİR İZ...

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna arama çalışmalarını yerinde takip ederken, ekipler küçük kızdan bir iz bulabilmeye çalışıyor. Öte yandan ekipler yolda tek sıra halinde bugün fındık bahçelerine girerek çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Giresun'da kaybolan Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor
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