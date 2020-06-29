Haliç'te ceset çıktı! Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler

Sahil Güvenlik ekipleri su üzerindeki kişiyi alarak deniz polisine teslim etti. Sağlık ekipleri ise sudan çıkarılan kişi üzerinde yaptıkları incelemelerde 30 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan üst aramalarında kişinin üzerinde kimlik bulunduğu ancak cesedin uzun süredir suda kaldığı için zarar gördüğü öğrenildi.