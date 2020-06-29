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'te ceset çıktı! Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler

Galata Köprüsü ayaklarında deniz üzerinde yabancı uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu. Kişinin üzerinde yapılan aramalarda kimlik bulunduğu ancak cesedin uzun süredir suda kaldığı için zarar gördüğü öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 13:08 Son Güncelleme: 29.6.2020 13:13 ABONE OL
Haliç'te ceset çıktı! Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler

Olay, Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galata Köprüsü ayaklarında, su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haliç'te ceset çıktı! Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler

Sahil Güvenlik ekipleri su üzerindeki kişiyi alarak deniz polisine teslim etti. Sağlık ekipleri ise sudan çıkarılan kişi üzerinde yaptıkları incelemelerde 30 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan üst aramalarında kişinin üzerinde kimlik bulunduğu ancak cesedin uzun süredir suda kaldığı için zarar gördüğü öğrenildi.

Haliç'te ceset çıktı! Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler

OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI İZLEMEK İSTERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Galata Köprüsü üzerinde bulunan vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak olay yerindeki inceleme çalışmalarını izleme çabaları ise görenleri hayrete düşürdü.

Haliç'te ceset çıktı! Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler

Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından 30 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Haliç'te ceset çıktı! Sosyal mesafeyi unutup çalışmaları film gibi izlediler
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