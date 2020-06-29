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'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 15:46 Son Güncelleme: 29.6.2020 15:53 ABONE OL
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ile 2 ilk müdahale aracı gönderildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangını büyümeden kontrol altına almak için çalışma başlattıklarını söyledi.

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Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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