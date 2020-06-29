Hırsızın ceket oyunu

İstanbul'da girdiği restoranlarda müşterilerin arka masalarına oturan, sandalyeye astığı ceketini kamufle aracı olarak kullanıp çantalarını çalan yankesici bir balık restoranında suçüstü yakalandı. Cezayirli yankesici Rabah A.'nın 5'i yankesicilik, 4'ü açıktan hırsızlık olmak üzere 9 ayrı suça karıştığı belirlendi. Beyoğlu'daki bir balık restoranında yakayı ele veren yankesici suçunu itiraf etti, çaldıklarını da polise teslim etti. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yakalanan Rabah A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.