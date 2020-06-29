İBB uyarıları dinlemedi Küçükçekmece Gölü ölüyor

Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni uzmanların tüm uyarılarına rağmen iptal eden, var olan tesisleri de 'tasarruf' kaygısıyla durduran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hergün yeni bir skandala neden oluyor. Son olarak Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü değişen rengiyle dikkat çekti. İSKİ'nin bölgedeki Atıksu Arıtma Tesisi'ni çalıştırmayıp, kanalizasyon sularını arıtmadan Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasındaki yer alan göle akıtmasının ardından bu kez gölde balık ölümleri olmaya başladı. Kıyıya vuran binlerce balık görenleri hayrete düşürdü. Ortaya çıkan görüntüler sonrası Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya hesabından isyan etti: "İBB kirlilikten dolayı ölen balıkları çuvallarla topluyor. Yazık! Uyarmıştık. Arıtma tesisleri çalışmazsa yenileri iptal edilirse böyle olur. Marmara ölür. Milyonlarca balık ölmüş. Atıksuları arıtmadan verirseniz bu balıklar ölür Marmara biter." Gölün yüzülür halden oksijensiz "ölü göle" dönüştüğünü belirten vatandaşlar da "Küçükçekmece gölümüz ölüyor" diye isyan etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da balık ölümleri üzerine gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" denildi.