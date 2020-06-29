İstanbul'da yarı çıplak bir şekilde kapkaççıların peşinden koştu ama...

"KADIN BAĞIRINCA ANLADIM TUTUN DİYE BAĞIRDIM"

Olayı gören bir vatandaş, "Yaşlı kadın ağır şekilde geliyordu. Bir motosikletin üzerinde iki çocuk vardı. Kadının çantasını kaptılar tabi ben fark etmedim ama bağırınca anladım. Sokağın ortasına fırladım, bir sürü insan vardı. Tutun diye bağırdım ama 6-7 kişi vardı biri tutmadı. Motosiklettekiler kaçtı." dedi. Beyoğlu polisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı.