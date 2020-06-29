Kayıp İkra Nur için zamanla yarış

Giresun'un Bulancak ilçesi İncilli köyünde cumartesi günü kardeşi ve kuzeni ile oynamak için evden çıkan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin akşam eve dönmemesi üzerine aile jandarmaya haber verdi. Başlatılan arama çalışmalarından gece sonuç alınamayınca aramalar dün de devam etti. 6 asayiş timi, 8 kişilik AKUT, 4 kişilik AFAD ekibi olmak üzere 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlar sabaha kadar bölgeyi karış karış taradı. Gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalarda herhangi bir bulgu ve emareye rastlanmadı. Giresun Valisi Enver Ünlü, İcilli köyüne giderek İkra Nur'un annesi Nazlı ve babası Serdar Tirsi'yi ziyaret etti. Vali Ünlü, 150 kişilik ekibin arama çalışmalarının gece boyunca sürdüreceğini belirterek, "İnşallah kızımızı sağ salim bulup ailesine, sevdiklerine teslim edip sizlere müjdeli bir haber vermek için ben de sabırsızlanıyorum. Biraz daha sabırlı bir şekilde bekleyeceğiz" dedi.