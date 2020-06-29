Kayıp şehirde yeni problem! 4 bin kişi bulundu, şimdi de 67 kişi fazla...

İnegöl'de son yapılan nüfus sayımıyla birlikte resmî olarak 273 bin 933 kişi yaşıyor. Resmî olmayan rakamlara göre bu sayının 300 bini aştığı iddia ediliyor. İnegöl'ün iki farklı noktasına Karayolları ekipleri tarafından konulan nüfus tabelaları görenlerinin kafasını karıştırıyor.