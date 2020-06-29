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Kıskandığı kadını 10 yerinden bıçakladı

48 yaşındaki Abdurrahman E. ile 47 yaşındaki Güner A. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. 'de kıskançlık krizine giren adam, tartıştığı kadını 10 yerinden araya giren marketçiyi ise 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 12:49 Son Güncelleme: 29.6.2020 13:02 ABONE OL
Kıskandığı kadına dehşeti yaşattı!

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi'nde meydana gelen olayda 48 yaşındaki Abdurrahman E. ile 47 yaşındaki Güner A. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Abdurrahman E. kaçarak markete giren Güner A.'yı 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Kıskandığı kadına dehşeti yaşattı!

Araya giren marketçi Mustafa A. da sırtından ve kolundan bıçaklanarak yaralandı.

KANDIRILDIĞINI VE DUYGULARIYLA OYNANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri 10 yerinden bıçaklanan Güner A.'yı Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Sırtından ve kolundan yaralanan Mustafa A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kıskandığı kadına dehşeti yaşattı!

Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Abdurrahman E. ise, Güner A. tarafından kandırıldığını ve duygularıyla oynandığını ileri sürdü. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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Kıskandığı kadını 10 yerinden bıçakladı
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