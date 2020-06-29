Kurban Bayramı yaklaşıyor: 2020 Kurban Bayramı ne zaman ve tatili kaç gün?

Kurban Bayramı, önümüzdeki ay idrak edilecek. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 'Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ayrıca, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu da, şehir dışında plan yapanlar için merak konusu oldu. Diyanet İşler Başkanlığı dini günler takvimi ile açıklanan Kurban Bayramı tarihi ve tatil günlerine ilişkin detaylar bu başlık altında yer almaktadır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 tarihinde olacak. Kurban Bayramının 1. günü 31 Temmuz 2020 Cuma günüdür. Bu yıl Kurban Bayramı resmi açıklama yapılmamakla birlikte 4 gün tatil olması bekleniyor.