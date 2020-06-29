Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü salgınında bulaşıcılğı en az düzeye indirmek için getirilen hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması, normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmıştı. Ancak, LGS ve YKS sınavlarında öğrencilerin sınava daha rahat girebilmesi ve bulaşıcılığı minimum düzeye indirmek için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu uygulamanın ardından vatandaşlar, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi