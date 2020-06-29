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’nda olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu ve bayramda uygulaması, normalleşme süreci ile birlikte sona erdirilmişti. 'de devam eden corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgınında, bulaşma zinciri hala kırılamadı. Her gün yüzlerce vaka tespiti yapılıyor. Bu nedenle de, sosyal hareketliliğin yüksek olacağı 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2020 Kurban Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, en ço araştırılan konular arasında yer alan bayramda sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 10:18 ABONE OL
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü salgınında bulaşıcılğı en az düzeye indirmek için getirilen hafta sonları uygulaması, normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmıştı. Ancak, LGS ve YKS sınavlarında öğrencilerin sınava daha rahat girebilmesi ve bulaşıcılığı minimum düzeye indirmek için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu uygulamanın ardından vatandaşlar, ''nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. 'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
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Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
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