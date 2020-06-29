Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüsü salgınında bulaşıcılğı en az düzeye indirmek için getirilen hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması, normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmıştı. Ancak, LGS ve YKS sınavlarında öğrencilerin sınava daha rahat girebilmesi ve bulaşıcılığı minimum düzeye indirmek için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu uygulamanın ardından vatandaşlar, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti: