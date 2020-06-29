Milli Piyango sonuçları belli oldu! MPİ 29 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama, SIRALI TAM LİSTE BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19 ve 29. Günlerinde çekilişi yapılan Milli Piyango'nun 29 Haziran 2020 Pazartesi çekilişi tamamlanarak şanslı numaraları belirlendi. Bugün yapılan çekiliş için kazandıran numaraların bulunduğu bilete sahip olmak ve hayallerindeki büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler edindikleri biletleri sorgulamak isteyerek MPİ 29 Haziran Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını merak ediyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 29 Haziran 2020 Pazartesi günü yapılan canlı çekilişle bugünün şanslı numaraları şunlar oldu;