ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda ÖTV 2020 indirimi olacak mı?

Milyonlarca sürücü otomobil sektöründeki değişiklikleri ve yenilikleri yakından takip ediyor. Sıfır araç almak isteyenler ÖTV indirimine ilişkin açıklamaları merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde üç kamu bankası araçlar için kredi paketi devreye alınmıştı. Gerek tatil amaçlı gerekse yeni araba almak için fırsat kollayan vatandaşlar ÖTV indiriminin gelip gelmediğini merak ederken konuya yönelik açıklama en yetkili isimden geldi. Buna göre; 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman gelecek?

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği son günlerin en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Buna göre ÖTV indirimi olacak mı sorusunun yanıtı netlik kazandı.