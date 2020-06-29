Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda ÖTV 2020 indirimi olacak mı?

indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda ÖTV 2020 indirimi olacak mı?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren indirimi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekonomik alanda corona virüs etkilerini en aza indirmek için katılım bankalarında sıfır araç faiz oranı %0.69, ikinci otomobil faiz oranı ise %0.82'ye düşürülmüştü. Yaz tatilinde olması dahilinde sıfır araç almak istiyor. Konuya yönelik araştırmalar devam ederken Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu flaş açıklamalarda bulundu. Peki ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? Sıfır araçlarda 2020 ?

Giriş Tarihi: 29.6.2020 09:11 Son Güncelleme: 29.6.2020 09:12 ABONE OL
ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda 2020 ÖTV indirimi olacak mı?

Milyonlarca sürücü otomobil sektöründeki değişiklikleri ve yenilikleri yakından takip ediyor. Sıfır araç almak isteyenler indirimine ilişkin açıklamaları merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde üç kamu bankası araçlar için kredi paketi devreye alınmıştı. Gerek tatil amaçlı gerekse yeni araba almak için fırsat kollayan vatandaşlar ÖTV indiriminin gelip gelmediğini merak ederken konuya yönelik açıklama en yetkili isimden geldi. Buna göre; 2020 gelecek mi? Sıfır araçlarda , ne zaman gelecek?

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği son günlerin en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Buna göre ÖTV indirimi olacak mı sorusunun yanıtı netlik kazandı.

ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda 2020 ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI? SIFIR ARAÇLARDA 2020 ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

OYDER Başkanı, bu sene sonunda indirimi beklemediklerini ifade ederken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ile ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimizdeki yerini alacaktır.

"PİYASADA YETERİNCE İKİNCİ EL ARAÇ DA YOK"

İkinci el araçta fiyatların yükselmesinin başka bir nedeninin de piyasada yeterince ikinci el araç bulunmaması olduğuna işaret eden Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunun da altında yatan neden, operasyonel kiralama firmaları son 2 senedir araç havuzlarını büyütemediler. 2 senedir ellerindeki araçları kullanıyorlar. Normalde onlar araçlarını yenilerdi ve piyasada yoğun bir ikinci el de olurdu. Yani piyasada ikinci el aracın olmamasının sebebi sadece sıfır aracın bulunurluğunun az olması değil, aynı zamanda ikinci el havuzunu büyüten operasyonel kiralama firmalarının da son 2 senedir araç parklarını istedikleri oranda büyütememeleridir. Dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarının yükselmesindeki nedenlerden de biridir."

"ARAÇ BULUNURLUĞUNUN EYLÜLDE ARTMASINI BEKLİYORUZ"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, eylül ayı sonrasında fiyatların dengelenebileceğini belirterek, "Araç bulunurluğunun eylülde artmasını bekliyoruz. Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra ben istenilen aracın böyle 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." şeklinde konuştu.

ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda 2020 ÖTV indirimi olacak mı?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda ÖTV 2020 indirimi olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA