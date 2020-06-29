Şanlıurfa’da komşu aileler arasında 'duvar' kavgası: 13 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin çevresine istinat duvarı örmek isteyen Aloglu ailesi ile duvarın kendi arazileri içinde yapıldığını öne süren Kaçar ailesinin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışılanları belirlemek için çalışma başlattı.