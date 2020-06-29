Şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçları açıklandı mı? Aile ve Çalışma Bakanlığı kura sonucu sorgulama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit ve gazı yakını kura ile kamu kurumlarına yerleştirilecek. Bu kapsamda kuraların sonuçları Aile ve Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinde duyurulurken vatandaşlar konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte Aile ve Çalışma Bakanlığı şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına yerleştirme kura sonucu sorgulama!

ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KAMU KURUMLARINA ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit ve gazı yakınının kamu kurumlarına yerleştirileceği kura çekimine ilişkin detaylara da değindi. Bu kapsamda kuraya katılan vatandaşların sonuçları Aile ve Çalışma Bakanlığı Web sitesi üzerinden sorgulayabileceği bildirildi…