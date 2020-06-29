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Şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçları açıklandı mı? ve Çalışma Bakanlığı kura sonucu sorgulama!

, tarafından gerçekleştirilecek olan Şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Kuraların yarın gerçekleştirileceği bildirilirken vatandaşların sonuçları Aile ve Çalışma Bakanlığı sitesi üzerinden yapabileceği bildirildi. Peki, Şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçları açıklandı mı? İşte Aile ve Çalışma Bakanlığı şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına yerleştirme kura sonucu sorgulama!

Giriş Tarihi: 29.6.2020 19:58 ABONE OL
Şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçları açıklandı mı? Aile ve Çalışma Bakanlığı kura sonucu sorgulama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit ve gazı yakını kura ile kamu kurumlarına yerleştirilecek. Bu kapsamda kuraların sonuçları ve Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinde duyurulurken vatandaşlar konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte Aile ve Çalışma Bakanlığı şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına yerleştirme kura sonucu sorgulama!

ŞEHİT VE GAZİ YAKINI KAMU KURUMLARINA ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit ve gazı yakınının kamu kurumlarına yerleştirileceği kura çekimine ilişkin detaylara da değindi. Bu kapsamda kuraya katılan vatandaşların sonuçları Aile ve Çalışma Bakanlığı Web sitesi üzerinden sorgulayabileceği bildirildi…

Şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçları açıklandı mı? Aile ve Çalışma Bakanlığı kura sonucu sorgulama!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını yarın işe başlıyor

İlerleyen günlerde devreye alacakları bazı hususları da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın internet sayfasında açıklanacaktır. Hak sahiplerine yeni işleri şimdiden hayırlı olsun." dedi.

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Şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçları açıklandı mı? Aile ve Çalışma Bakanlığı kura sonucu sorgulama!
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Şehit ve gazi yakını kamu kurumlarına atama sonuçları açıklandı mı? Aile ve Çalışma Bakanlığı kura sonucu sorgulama!
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