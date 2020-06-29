Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri | 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler?

Corona virüs ile mücadele kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları geçtiğimiz haftalarda yasaklanmıştı. 1 Haziran itibariyle, virüsle mücadelede yeni döneme geçilmiş ve normalleşme adımları atılmıştı. Bu noktada, 65 yaş üstü vatandaşların ne zaman sokağa çıkacakları merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge valiliklere gönderildi. Yeni alınan karar doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZİN SAATLERİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamada 65 yaş ve üzerindekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri ifade edildi.