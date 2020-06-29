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: için geri sayım başladı! Milyonların gözü bu duruşmada...

: 'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 yılında verilen Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesine açılan davanın duruşması 2 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Dairenin kararını aynı gün ya da 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor. Ayasofya ile ilgili başvuru olumlu sonuçlanırsa, müze statüsü, cami olarak değiştirilecek. İşte milyonların beklediği duruşma öncesi son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 11:13 Son Güncelleme: 29.6.2020 11:15 ABONE OL
Son dakika: Ayasofya için geri sayım başladı! Milyonların gözü bu duruşmada...

Danıştay 10. Dairesi, 'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında 2 Temmuz'da duruşma yapacak.

Son dakika: Ayasofya için geri sayım başladı! Milyonların gözü bu duruşmada...

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştay'a dava açmış, karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın da sahte olduğunu ileri sürmüştü.

Dava kapsamında 2 Temmuz'da duruşma yapılmasını kararlaştıran Danıştay 10. Dairesi, duruşmada davayı görüşecek, davacı derneğin iddialarını dinleyecek.

Yasa gereğince Dairenin, aynı gün ya da 15 gün içerisinde kararını açıklaması gerekiyor.

Son dakika: Ayasofya için geri sayım başladı! Milyonların gözü bu duruşmada...

Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 1934'teki kararnamedeki Atatürk imzası sahte mi? | Video

Son dakika: Ayasofya için geri sayım başladı! Milyonların gözü bu duruşmada...

AYASOFYA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇLER

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Son dakika: Ayasofya için geri sayım başladı! Milyonların gözü bu duruşmada...

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Son dakika: Ayasofya için geri sayım başladı! Milyonların gözü bu duruşmada...

Derneğin Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, 'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

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Son dakika: Ayasofya için geri sayım başladı! Milyonların gözü bu duruşmada...
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