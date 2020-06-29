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Haberi: maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı belli oluyor!

Türkiye’de milyonlarca Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekli maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Bu zamlarda ise enflasyon rakamları etkili oluyor. Peki, emekli ve emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin Enflasyon ve TÜFE tahminine göre alacakları emekli maaşı zam oranları…

Giriş Tarihi: 29.6.2020 11:15 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı belli oluyor!

Temmuz maaşı ! Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili araştırmalara başladı. Milyonlarca emekli cuma günü enflasyon oranlarının belli olmasıyla yeni zamlı temmuz maaşlarını öğrenecek ve hem yeni maaşını hem de Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı belli oluyor!

Emekliler bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.

Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı belli oluyor!

ENFLASYON AYARI

Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er TL'lik ikramiyeyi hesabında görecek. Ancak emekliler, ikramiyede artış beklentisi de taşıyor.

Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı belli oluyor!

Özellikle her yıl ikramiyenin bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması talepleri gündeme geliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar, 2019 enflasyon oranı olan yüzde 11.84 artırılarak bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Dul ve yetimlerin ödemesi de bu oranda artacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı belli oluyor!

İKRAMİYE EN GEÇ 27-30 TEMMUZ'DA

SGK'dan aylık alan yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödenecek. Tarih erkene çekilmezse, 27-30 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı belli oluyor!
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Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı belli oluyor!
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