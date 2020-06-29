Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı belli oluyor!

Özellikle her yıl ikramiyenin bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması talepleri gündeme geliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar, 2019 enflasyon oranı olan yüzde 11.84 artırılarak bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Dul ve yetimlerin ödemesi de bu oranda artacak.