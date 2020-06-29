SON DAKİKA HABERLER - Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan illerde maske takmama cezası ne kadar?

Son dakika haberler… Maske takma zorunluluğu olan iller listesine neredeyse her geçen gün yeni bir şehir daha eklenirken bu kısıtlama sayesinde virüsün yayılımını engellemek amaçlanıyor. Bu kapsamda maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerde bu kurala uymayan vatandaşlar İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda para cezasına tabi tutuluyor. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte son dakika Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller…

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ? MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLERDE CEZASI NE KADAR?

Ülkemizde coronavirüs tedbiri ile maske takma zorunluluğu için 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderilirken, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti…