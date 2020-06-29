Son dakika haberler... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4 ve 5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler… Milyonlarca vatandaş haftanın ilk günü ile beraber uygulanan Kabine toplantısı sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağına dair gelişmelere kilitlenmiş durumda. Toplantının ardından yapılacak olan açıklamada bu detaylara değinilmesi beklenirken son iki hafta sonu gerçekleşen LGS ve YKS sınavı nedeniyle belirli saatlerde kısıtlama kararı verilmişti. Peki, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri…
Korona virüsü salgını nedeniyle bir süre gerçekleştirilen hafta sonu kısıtlamaları normalleşme adımları ile beraber kaldırılmıştı. Ancak sonrasında LGS ve YKS sınavlarının uygulanacağı tarihlerde sınavın giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve bu durumla dolaylı olarak salgının yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günü için ise gözler Kabine toplantısına çevrildi…
Milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını merak ederken gözler bugün uygulanacak olan Bakanlar Kurulu toplantısından gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.
Bilindiği üzere toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları ve ülkemizdeki koronavirüsü salgınına dair son durum değerlendirmeleri ile ilgili kamuoyuna açıklama yapıyor. Bu hafta sonu 4 ve 5 Temmuz ile ilgili herhangi bir kısıtlama durumunun olması halinde ise detaylar haberimizde olacaktır...
Ülkemizdeki salgına ilişkin kritik kararların alındığı kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Saat 15.15'te başladığı bilinen toplantıda ülkedeki son duruma ait birçok konunun masaya yatırılması beklenirken Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın bitmesi ile birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısında ulusa seslenerek açıklaması yapması bekleniyor.