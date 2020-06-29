Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 29 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama, MPİ ile sıralı tam liste burada!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) tarafından yeni yürürlüğe alınan ve online ortamda her gün oynanabilen Süper Piyango oyunun 29 Haziran 2020 Pazartesi çekilişi MPİ tarafından yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugün yapılacak çekiliş için büyük ikramiye kazanma umuduyla bilet alan şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. 29 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Süper Piyango 29 Haziran 2020 Pazartesi çekilişi 22.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte günün şanslı numaraları…